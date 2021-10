Großartige News für Camila Cabello (24). Die lateinamerikanische Sängerin brachte 2018 ihr erstes eigenes Album auf dem Markt, welches Platz 1 der Billboard 200 Charts erreichte. Davor war sie lange Zeit Teil der aus The X Factor USA entstandenen Girl-Group Fifth Harmony. Im Jahr 2019 veröffentlichte Camila zusammen mit Shawn Mendes (23) den Nummer-eins-Hit "Señorita". Seitdem ist sie auch mit dem süßen Kanadier liiert. Und jetzt der nächste Meilenstein in ihrer Karriere, der den Weg für andere Latinos ebnen könnte.

Wie die "Cinderella"-Darstellerin am Dienstag auf Instagram verkündete, erhielt sie den Riaa Diamond Single Award für ihren beliebten und bereits mehrfach ausgezeichneten Song "Havana". Damit ist sie erst die zweite lateinamerikanische Künstlerin, der diese Auszeichnung verliehen wurde. "Ich fühle mich geehrt, einen Riaa Diamond Single Award zu erhalten und ich hoffe, dass dies den Weg für viele weitere lateinamerikanische Künstler ebnet", kommentierte die Beauty ihren Post.

Auch ihre Fans freuen sich mit ihr. So schrieb eine Followerin: "Du hast es mehr als jede andere verdient. Ich liebe dich!" Die andere Latino-Künstlerin, die sich bereits Anfang dieses Jahres über den Award freuen durfte, war übrigens Cardi B (28).

