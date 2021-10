Jesy Nelson (30) ist zurück – und sie hat neue Musik im Gepäck! Seit ihrem Ausstieg aus der Girlgroup Little Mix im Dezember 2020 hat die Sängerin kein eigenes Lied veröffentlicht. Zuletzt verdichteten sich allerdings die Anzeichen, dass sich das bald ändern könnte. So löschte die Britin all ihre Instagram-Bilder und teaserte in neuen Fotos an, dass sie nun an Songs arbeitet, die sie schon immer machen wollte – und jetzt war es endlich so weit: Ihr erster Solo-Track ist da!

"Boyz" heißt Jesys neues Lied. Sie ist allerdings nicht die einzige Musikerin, die darin zu hören ist. Die 30-Jährige hat sich Star-Unterstützung von Nicki Minaj (38) geholt. Die Platte ist außerdem an P. Diddys (51) Hit "Bad Boy 4 Life" angelehnt, der auch im dazugehörigen Musikvideo zu sehen ist, das ebenfalls am Freitag auf YouTube veröffentlicht wurde. Zusammen singen sie in dem Track – wie der Titel bereits verrät – über Männer. Insbesondere geht es darum, dass sich die frischgebackene Solo-Künstlerin einen "Bad Boy" wünscht, "der sie liebt und beeindruckt".

Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Jesy und Nicki zusammen an einem Projekt arbeiten. Die "Anaconda"-Hitmacherin hat 2018 auch bei "Woman Like Me" mitgewirkt – einem Little-Mix-Song aus dem fünften Studioalbum der Band: "LM5".

Getty Images Jade Thirwall, Jesy Nelson, Leigh-Anne Pinnock und Perrie Edwards bei den Global Awards 2019

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im September 2020

Instagram / jesynelson Jesy Nelson im Mai 2021

