Sissi Hofbauer und Benjamin Melzer feierten erst vor wenigen Monaten ihre Verlobung – jetzt folgte der nächste Liebesbeweis: ein Tattoo. Der Sommerhaus der Stars-Teilnehmer bewies nun, dass Liebe wortwörtlich unter die Haut geht. Er ließ sich die Silhouette seiner Verlobten auf den Oberarm tätowieren, wie er auf Social Media verkündete. Promiflash hakte nun nach, was Sissi vom neuen Körperschmuck ihres Partners hält.

"Ich bin total gerührt, dass er sich mein Porträt auf seiner Haut verewigen lässt. Es bedeutet mir unglaublich viel und es ist der Liebesbeweis schlechthin", schwärmte die 24-Jährige im Gespräch mit Promiflash. Ben erklärte seine Entscheidung, sich ein Porträt von Sissi stechen zu lassen: "Ich wollte schon lange ein Oneline-Tattoo [Motiv, das aus nur einer Linie besteht] einer Frau auf meinem Arm haben. [...] Also wieso nicht meine?" Obwohl es sich bei dem Motiv nur um die Silhouette seiner Liebsten handelt, sei Sissis Gesicht darauf in seinen Augen total ausdrucksstark. Neben dem Liebestattoo ließ sich der einstige Ninja Warrior-Teilnehmer auch noch das Wort "Loyalty" (zu Deutsch: "Loyalität") und den Spruch "Being different makes the difference" (zu Deutsch: "Anders sein macht den Unterschied") stechen.

Auf die Frage, ob nun auch Sissi bald Bens Gesicht auf dem Körper tragen werde, entgegnete die Influencerin: "Nein, ich habe keine Tattoos, und so soll es auch bleiben." Tatsächlich sei das in Bens Augen sogar etwas Besonderes, seine Verlobte gefalle ihm ganz ohne Körperverzierungen am besten.

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzers Tattoo

Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Sissi Hofbauer und Ben Melzer, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidaten 2021

Anzeige

Katrin hauter / ActionPress Benjamin Melzer bei der Unique Modenschau auf der Platform Fashion in Düsseldorf

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de