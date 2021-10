Jetzt redet er Klartext! Dominik Winter suchte in der vergangenen Love Island-Staffel nach der großen Liebe. Doch mit Heike Glöggler wollte es auf der Liebesinsel einfach nicht klappen. In den sozialen Netzwerken zeigte sich der Beau zuletzt dafür aber auffällig interessiert an der besten Freundin seiner Insel-Mitbewohnerin Jennifer Degenhart – und tatsächlich: Gegenüber Promiflash verrieten die beiden, dass sie sich gerade näher kennenlernen!

Er habe bereits vor seiner Teilnahme an der Kuppelshow mit Lara in Kontakt gestanden, erzählte Dominik im Promiflash-Interview: "Nach 'Love Island' haben wir uns dann getroffen und der Vibe hat direkt gestimmt." Von einer Beziehung zu dem Model wolle er aber noch nicht sprechen, betonte der Fitnessfan: "Lara und ich sind noch in der Kennenlernphase. Wir sind auf einem guten Weg, es fühlt sich richtig an."

Dominiks TV-Auftritt habe ihr sehr gefallen, schilderte Lara die Kontaktaufnahme nach "Love Island": "Ich habe ihm dann sofort nach der Sendung geschrieben." Und die ersten Treffen sind offenbar richtig gut gelaufen: "Ich denke, das mit uns hat auf jeden Fall viel Potenzial für mehr. Die Zeit wird zeigen, was da noch draus wird."

Lara-Marie Zielke und Jennifer Degenhart

"Love Island"-Kandidat Dominik

Lara-Marie Zielke

