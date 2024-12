So schlecht ging es Jennifer Degenhart nach Marvin-Trennung

Vor rund einem Monat verkündete Marvin Kleinen die Trennung von Jennifer Degenhart im Netz. Nun äußert sich auch erstmals die Are You The One – Reality Stars in Love-Bekanntheit zu dem Liebes-Aus. Im Zuge eines Q&A auf Instagram verrät die Brünette ganz offen und ehrlich, wie schmerzhaft das Beziehungsende für sie war. "Ehrlich gesagt, ging es mir lange nicht gut. Ich hatte viel abgenommen, sah krankhaft aus, wog nur noch 50 Kilo, habe viel geweint und mich verkrochen", erklärt sie in ihrer Story.

Die Reality-TV-Bekanntheit lässt die Beziehung Revue passieren und stellt fest: "Ich habe versucht zu kämpfen, aber aus Selbstschutz, um sich nicht zu verlieren, war es die richtige Entscheidung." Jetzt, nachdem der erste Schock verdaut ist, bereut sie den Schlussstrich nicht – im Gegenteil. "Ich muss sagen, jetzt geht's mir endlich wieder richtig gut. [...] Ich merke, dass ich meine Energie zurückbekommen habe und mein Schein mehr glänzt als je zuvor", verkündet Jennifer freudig.

Jennifer und Marvin lernten sich 2023 bei den Dreharbeiten zu "Are You The One – Reality Stars in Love" kennen und wurden danach ein Paar. Ohne vorherige Krisengerüchte überraschte der Bruder von Calvin Kleinen (32) seine Fans vor rund einem Monat mit der Trennung. "Sicherlich haben einige mitbekommen, dass wir uns getrennt haben! Ich habe in den letzten Tagen alles auf mich wirken lassen und versucht, den Schmerz in Energie und Positivität umzuwandeln! [...] Zum Trennungsgrund werde ich erstmal nichts sagen und das Ganze für mich behalten", erklärte er in einem Statement auf Instagram.

Instagram / jenniferdegenhart_ Jennifer Degenhart im März 2024

Instagram / jenniferdegenhart_ Jenny Degenhart und Marvin Kleinen, November 2023

