Marvin und Jenny treffen bei "Ex on the Beach" aufeinander

Bei der Realityshow Ex on the Beach trifft Marvin Kleinen auf seine Ex-Freundin Jennifer Degenhart, und es kommt direkt zum Eklat. Als Jenny den Strand betritt, lässt sie keinen Zweifel daran, dass sie dem Realitystar nicht wohlgesonnen ist. "Eifersucht war das Hauptproblem in der Beziehung, er hat mich maximal eingeengt", erklärte sie sichtlich wütend. Außerdem behauptet sie, ihr Ex-Partner habe nach der Trennung Lügen über sie verbreitet. Marvin hingegen wirft Jenny vor, ihn betrogen zu haben, was sie energisch abstreitet. Noch bevor sie die Villa erreicht, wird ihr Streit so laut, dass die anderen Teilnehmer ihre Ankunft vermuten.

In der Luxusvilla herrscht nach Jennys Auftauchen Chaos. Während Marvin offensichtlich damit kämpft, mit der Situation umzugehen, gerät sie auch mit Calvin (33), Marvins Bruder, aneinander. Als Jenny ihn zur Begrüßung nicht umarmen möchte, bezeichnet er sie spöttisch als "Schauspielerin" und erklärt, dass er hoffe, Marvin komme endlich von Jenny los.

Jenny und Marvin lernten sich 2023 bei den Dreharbeiten von Are You The One – Reality Stars in Love kennen und verliebten sich ineinander. Für rund ein Jahr führten die beiden Reality-TV-Bekanntheiten eine Beziehung. Nach dem Liebes-Aus Ende vergangenen Jahres hatte Jenny keinen Hehl daraus gemacht, dass ihr die Trennung sehr zusetzte. "Ehrlich gesagt, ging es mir lange nicht gut. Ich hatte viel abgenommen, sah krankhaft aus, wog nur noch 50 Kilo, habe viel geweint und mich verkrochen", gab sie ehrlich in einer Instagram-Story zu.

RTL Jennifer Degenhart, "Ex on the Beach"-Kandidatin 2025

RTL / Frank Fastner Calvin und Marvin, "Ex on the Beach"-Teilnehmer, 2025

