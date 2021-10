Freundschaft oder doch mehr? Im Juni wurde publik: Sophia Thomalla (32) und Loris Karius (28) gehen nach gut zwei Jahren Beziehung getrennte Wege. Die Moderatorin offenbarte erst vor wenigen Tagen: Sie ist jetzt mit Tennisstar Alexander Zverev (24) liiert. Ob nun auch ihr Ex Loris wieder eine neue Flamme hat? Einige aktuelle Hinweise sprechen dafür, dass Loris im Moment Zeit mit Influencerin Francesca Farago verbringt!

Ein Promiflash-Insider will Loris und Francesca vergangenes Wochenende gemeinsam in Berlin gesichtet haben. Ihre Reise in die deutsche Hauptstadt bestätigte die Influencerin nun selbst: Vor drei Tagen hatte sie ihre Fans noch auf ihrer Instagram-Seite gefragt, ob sie erraten können, wohin sie verreisen werde – zu ihrem heutigen Post schrieb die Kanadierin, sie sei "gerade in Berlin".

Auch ihre jüngsten Insta-Aktivitäten passen zu der Annahme, dass zwischen Fran und Loris eine gewisse Sympathie herrscht. Warum? Der Fußballer und die Influencerin liken gegenseitig eine Vielzahl ihrer aktuellen Bilder auf Instagram! Unter Loris' derzeit neuesten Post kommentierte Francesca sogar ein Flammen-Emoji.

Getty Images Loris Karius und Sophia Thomalla im Juli 2019

Instagram / loriskarius Loris Karius im Sommer 2021

Instagram / francescafarago Francesca Farago, Model

