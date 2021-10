Mike Cees-Monballijn meldet sich im Netz zurück. Der Das Sommerhaus der Stars-Kandidat hat sich in den vergangenen Tagen eine Pause gegönnt. Aufgrund seines Auftritts in dem Realityformat bekam er eine Menge Hate. Viele Zuschauer haben vor allem seinen Umgang mit Ehefrau Michelle Monballijn heftig kritisiert. Die Hassnachrichten auf Social Media gingen sogar so weit, dass Mike einen Zusammenbruch erlitten hat. Nun beendet er seine Internet-Abstinenz mit einer Entschuldigung an Michelle.

"Viele erwarten, dass ich mich rechtfertige, mich erkläre. Doch das kann ich gar nicht, weil es viel zu früh ist", beginnt er seinen Instagram-Post. Er brauche zurzeit Abstand und Ruhe, um das Geschehene zu verarbeiten und lerne sich dadurch selbst neu kennen. "Ich bitte meine Frau von ganzem Herzen um Entschuldigung, aber eine Bitte um Vergebung allein reicht da nicht aus...", beendet er seinen Beitrag.

Michelle steht weiterhin hinter ihrem Mann. Sie betonte in den vergangenen Tagen allerdings auch, dass sie und Mike die Kritik der Fans ernst nehmen. "Wir arbeiten daran. Grenzüberschreitungen von Mike sind nicht okay, aber grenzüberschreitender Hass eben auch nicht", erklärte sie.

"Das Sommerhaus der Stars" immer dienstags, mittwochs und donnerstags um 20:15 Uhr auf RTL

RTL / Stefan Menne "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer Michelle Monballijn und Mike Cees-Monballijn

Instagram / mikecees_official Mike Cees-Monballijn, Februar 2021

Das Sommerhaus der Stars, RTL Mike Cees-Monballijn und Michelle Monballijn bei "Das Sommerhaus der Stars"

