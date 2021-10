Ob sie mittlerweile genügsamer geworden ist? Sarah Connor (41) muss sich heutzutage wohl keine allzu großen Sorgen um ihre Finanzen machen. Mit ihrer Single "Let's Get Back to Bed – Boy!" hatte die Sängerin 2001 ihren großen Durchbruch – seitdem sind ihre Songs aus den deutschsprachigen Charts nicht mehr wegzudenken. Aber wie sah es am Anfang ihrer Karriere eigentlich mit dem Thema Geld aus?

In der aktuellen Ausgabe der Talkshow "3nach9" fragte der Host der Sendung, Giovanni di Lorenz, ob die Musikerin zu Beginn ihrer Karriere eine Sparerin gewesen sei. "Wir haben damals eigentlich alles rausgehauen", lachte Sarah. Sie selbst habe in den ersten zehn Jahren ihrer Musikkarriere nicht wirklich auf das Geld geachtet. Und auch ihr damaliger Ehemann Marc Terenzi (43) sei in dieser Lebensphase jemand gewesen, der "nicht so gespart hat".

Sowieso sei damals so einiges ganz anders gewesen. "Es war ein ganz anderes Leben", erzählt Sarah. "Ich habe einfach sexy Outfits angezogen, besser gesungen als alle anderen und ein bisschen rumgetanzt – das wars!", berichtet die Sängerin. Vor allen Dingen habe sich ihr Verhältnis zum Songwriting in der Zwischenzeit geändert. Denn die Texte ihrer ersten Lieder habe die 41-Jährige höchstens ein wenig bearbeitet – aber nicht selbst geschrieben. Die aktuellen Tracks schreibe sie hingegen selbst.

Getty Images Marc Terenzi und Sarah Connor, 2006 in Hamburg

PUBLIC ADDRESS / ActionPress Sarah Connor, Anfang der 2000er

Getty Images Sarah Connor im November 2019

