Sarah Connor (40) freut sich über einen großen Meilenstein in ihrer Karriere! Seit ihrem Durchbruch Anfang der 2000er-Jahre landete die erfolgreiche deutsche Pop- und Soul-Sängerin so manchen Hit. Am bekanntesten dürften unter anderem ihre Songs "From Sarah with Love", "From Zero to Hero" und "Wie schön du bist" sein. Jetzt bricht Sarah jedoch mit einem ganz anderen Track einen persönlichen Rekord...

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die 40-Jährige jetzt einen Screenshot der aktuellen deutschen Radio-Charts – Sarah belegt hier mit ihrer Single "Bye Bye" Platz 21. "Juhu! Das ist die höchste Radio-Chart-Position, die je einer meiner Songs erreicht hat!", jubelt die Blondine. "Vielen Dank an die Radiosender, die mein kleines Liedchen spielen."

"Bye Bye" veröffentlichte Sarah am 11. Dezember 2020 – zusammen mit einem ganz besonderen Musikvideo: In dem süßen Clip, der mit zahlreichen privaten Aufnahmen gespickt ist, bekommt man nämlich erstmals alle vier Kinder zu sehen! Gefällt euch der Song? Stimmt unten ab!

Sarah Connor im Juni 2020

Sarah Connor bei "2019! Menschen, Bilder, Emotionen"

Sarah Connor im November 2019

