Vor Babyglück: Brody Jenner hatte früher keinen Kinderwunsch

Brody Jenner (40) und seine Verlobte Tiarah Blanco schweben im Babyglück. Im vergangenen August begrüßten die Turteltauben ihre Tochter Honey Raye auf der Welt. Heute ist der Sohn von Caitlyn Jenner (74) überglücklich mit seiner Kleinen. Doch eigentlich wollte der Realitystar anfangs gar kein Vater werden, wie er jetzt im Gespräch mit People gesteht. Grund dafür seien seine Freunde gewesen, die ihn offenbar negativ beeinflussten. "Ich hatte nicht so viele Leute in meinem Umfeld, die sagten: 'Elternschaft ist das Beste überhaupt'", erklärt der The Hills-Darsteller.

Heute findet der 40-Jährige: Vater zu sein, "ist die beste Sache überhaupt." Sein großes Familienglück verdanke Brody jedoch auch seiner Partnerin. "Ich hatte in dieser Hinsicht wirklich Glück. Tia war einfach meine Rettung. Sie ist einfach eine unglaubliche Mutter und Partnerin", schwärmt der TV-Star von seiner Liebsten. Mit der Surferin habe er die Frau fürs Leben gefunden: "Ich bin froh, dass ich gewartet habe und in der Lage war, die richtige Person zu finden, mit der ich eine Familie gründen kann."

Die beiden sind offenbar so glücklich, dass sie sich direkt weiteren Familienzuwachs wünschen. Am liebsten hätte Brody noch eine Tochter. "Zuerst dachte ich, dass ich vielleicht einen Jungen will, um meinen Namen weiterzugeben und all das, und dann, als es ein Mädchen wurde, weiß ich nicht, was passiert ist, aber ich könnte noch zehn weitere Mädchen haben", schwärmt der Realitystar im Gespräch mit dem Magazin. Seine Liebste wünsche sich hingegen als Nächstes einen Jungen: "Tia will noch Jungsmama werden."

Instagram / https://www.instagram.com/tiablanco/ Brody Jenner und Tia Blanco mit ihrer Tochter Honey

Instagram / brodyjenner Brody Jenner mit seiner Freundin Tia Blanco

