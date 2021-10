Kim Kardashian (40) nahm bei ihrem Auftritt bei Saturday Night Live vergangenes Wochenende kein Blatt vor den Mund. In ihrem Monolog zur Eröffnung der Show schoss sie unter anderem gegen ihre berühmten Schwestern Kourtney (42), Khloé (37), Kendall (25) und Kylie (24) und auch ihr Ex Kanye West (44) bekam sein Fett weg. Doch wie fand der Rapper die Performance seiner Verflossenen?

Kim verkündete bei "Saturday Night Live" vergangenes Wochenende: "Ich habe den besten Rapper aller Zeiten geheiratet. Nicht nur das, er ist der reichste Schwarze in Amerika, ein hochbegabtes Genie, das mir vier wundervolle Kinder geschenkt hat. Als ich mich von ihm scheiden ließ, ging es also nur um eine Sache: seinen Charakter." Jetzt verriet ein Insider gegenüber E! News, wie die Familie des Keeping up the Kardashians-Stars auf ihren Auftritt reagierte: "Kanye und ihre Familie haben sie alle im Laufe der Woche sehr unterstützt." Eine weitere Quelle fügte hinzu: "Alle waren sehr beeindruckt und haben sich für Kim gefreut." Es scheint so, als hätte der "Jail"-Interpret die Sache mit einer guten Portion Humor genommen – tatsächlich beobachtete er das ganze Spektakel sogar vom Publikum aus.

Einen Witz soll es jedoch gegeben haben, von dem der Musiker nicht gerade begeistert war. In einem Sketch scherzte der SNL-Cast über einige von Kanyes Tweets – ein Insider verriet nun gegenüber The Sun: "Die Autoren wollten Tweets von vergangenem Sommer erwähnen, zum Beispiel als er Kim und Kris als 'White Supremacists' (Anhänger einer extrem rassistischen Ideologie, Anm d. Red.) betitelt hat, das lehnte Kim jedoch ab."

Kim Kardashian, Oktober 2021

Kris Jenner, Kourtney, Khloé und Kim Kardashian bei den E! People's Choice Awards 2019

Kanye West und Kim Kardashian bei den MTV Video Music Awards 2016

