Ist Sabine Baidin etwa wieder in festen Händen? Die Ex-Temptation Island-Kandidatin hatte bislang nicht besonders viel Glück mit den Männern: Erst zerbrach ihre Beziehung mit Mike Brown an dem TV-Experiment – und angeblich wurde auch aus einer aufkeimenden Romanze mit Verführer Eugen Lopez keine feste Beziehung, wie dieser behauptete. Hat die Brünette jetzt aber den Richtigen gefunden? Im Netz zeigte Sabine sich nämlich mit einem bislang unbekannten Hottie!

In ihrer Instagram-Story teilte die Sportskanone einige Eindrücke eines Wellness-Tags, den sie offenbar mit dem unbekannten Muskelmann genoss. Die Beauty postete sogar einen Boomerang, auf dem die zwei ziemlich vertraut posieren: Schützend hält der Beau Sabine in seinen starken Armen. Stellt Sabine ihren Fans hier etwa den neuen Mann an ihrer Seite vor?

Zumindest drückte Sabines vermeintlicher Partner im Netz schon seine Zuneigung aus, indem er beispielsweise einen Instagram-Beitrag mit einem Herz-Emoji kommentierte – daraufhin erwiderte die TV-Bekanntheit ebenfalls ein Symbol der Liebe.

Instagram / biena_x Sabine Baidin (r.) mit einem Unbekannten

TVNOW Eugen Lopez und Sabine Baidin auf ihrem Temptation Date

TVNOW / Frank Fastner Mike und Sabine, "Temptation Island"-Paar 2021

