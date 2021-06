Das Reality-TV-Format Temptation Island nahm für Sabine Baidin und ihren damaligen Freund Mike Brown ein unerwartetes Ende. Als Letzterer sich in den finalen Folgen zunehmend in eine der Verführerinnen verguckt zu haben schien, stand Singlemann Eugen der Kosmetikerin in dieser schwierigen Zeit zur Seite. Nach ihrer Trennung von Mike ist Sabine nun wieder glücklich in festen Händen. Dem Verhältnis zu Eugen hat das jedoch auch nach der Show keinen Abbruch getan!

Haben sich Sabines und Eugens Wege etwa nach dem Finale von "Temptation Island" getrennt? Gegenüber Promiflash klärt Sabine nun auf und erzählt: "Wir sehen uns und haben auch bis heute noch Kontakt." Darüber freut sich auch der 28-jährige Verführer, der Sabines Aussage nur bestätigen kann. Eugen verrät: "Das Verhältnis zu Sabine ist sehr gut" und fügt darüber hinaus an: "Wir hatten auch keine Pause oder sonst irgendwas nach ‘Temptation Island’. Bis heute sind wir in regelmäßigem Kontakt."

Dass Sabine ihrem Ex beim letzten Lagerfeuer so richtig die Leviten gelesen hat, ist auch Eugen nicht entgangen. Der ist stolz auf die 28-Jährige und meint: "Sie hat das Ganze sehr souverän und sehr stark gelöst." Er gewinnt dem Beziehungs-Aus sogar etwas Gutes ab und ist der Ansicht: "Im Endeffekt hat sie keinen Verlust, sondern nur Gewinne gemacht."

Instagram / biena_x Sabine Baidin, Teilnehmerin bei "Temptation Island" 2021

Instagram / biena_x Sabine Baidin, Reality-TV-Star

Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, "Temptation Island"-Verführer

