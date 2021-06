Wissen Marlisa und Fabio mehr über Sabines neue Liebe? Die drei TV-Bekanntheiten lernten sich in der diesjährigen Staffel von Temptation Island kennen. Gemeinsam mit ihrem damaligen Freund Mike Brown stellte sich Sabine dem ultimativen Treuetest – doch ihre Liebe scheiterte am Ende des Projekts. Mittlerweile ist die hübsche Brünette wieder vom Markt. Wer genau der Glückliche an ihrer Seite ist, hat sie bisher aber noch nicht bekannt gegeben. Kennen ihre Show-Kollegen Marlisa und Fabio vielleicht den Mystery-Mann?

Auch sie haben keine Ahnung, an wen Sabine nun vergeben ist, wie sie gegenüber Promiflash erklärten. "Sabine und wir haben gar keinen Kontakt zueinander. Wir wussten auch nichts davon. Wir haben erst in der Show erfahren, dass sie wen Neues hat", gab Marlisa überraschenderweise zu. Der stressige Alltag und die Entfernung seien die Gründe für den spärlichen Kontakt. Laut der Beauty sei aber trotzdem alles gut zwischen den Ladys. "Ich freue mich für sie und wünsche ihr alles Gute", fügte Marlisa hinzu.

Sabine und der TV-Verführer Eugen schienen sich damals sehr gut zu verstehen. Glauben Fabio und seine Liebste denn, dass die zwei nun zusammen sind? "Ich glaube auch nicht, dass Eugen ihr Herzensmensch ist", erzählte Marlisa im weiteren Gespräch mit Promiflash. Denn der Muskelmann ist demnächst in der Kuppelshow Are You The One – Reality Stars in Love zu sehen.

Instagram / biena_x Sabine Baidin, "Temptation Island"-Bekanntheit

Instagram / mrs.marlisa/ Marlisa und Fabio, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

TVNOW Eugen und Sabine, "Temptation Island"-Teilnehmer

