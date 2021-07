Eugen Lopez spricht endlich das aus, was sich vermutlich schon viele Temptation Island-Zuschauer gedacht haben: Nach dem Ende der Show waren der Sportler und Kandidatin Sabine Baidin offenbar doch drauf und dran, ein Paar zu werden! In der Wiedersehensshow vor wenigen Wochen hatte die Ex von Mike Brown bereits angedeutet, endlich ihren passenden Deckel gefunden zu haben. Wie der Frauenversteher nun gegenüber Promiflash offenbarte, war damit wohl er selbst gemeint!

Seit kurzer Zeit folgen sich Eugen und Sabine nicht mehr auf Instagram. Da die beiden TV-Kollegen aber eigentlich angegeben hatten, sich auch nach der Show noch gut zu verstehen, hat Promiflash nachgehakt – mit einem überraschenden Ergebnis! Der Datingshow-Dauerkandidat erklärte: "Sabine und ich haben nach 'Temptation Island' durchgehend Kontakt gehalten und uns gesehen, aber nicht auf freundschaftlicher Basis. Ich war der Mann, den Sabine beim Wiedersehen meinte. Wir haben es nach der Show versucht und ich würde auch nie ein schlechtes Wort über sie verlieren. Aber der letzte Funke ist bei mir einfach nicht übergesprungen und deswegen bin ich den letzten Schritt nicht gegangen." Dass die beiden sich nicht weiter auf Social Media folgen, habe keinen "weltbewegenden" Grund. Sie hätten einfach entschieden, dass sich ihre Wege fortan trennen.

Auch wenn aus Eugen und Sabine nicht mehr geworden ist, herrscht kein böses Blut zwischen ihnen. Der baldige Are You The One?-VIP-Kandidat betont: "Dank meiner Leitung und Unterstützung steht sie jetzt als Wonder Woman in der Öffentlichkeit, und das habe ich gerne für sie getan. Vielleicht war es einfach nicht der richtige Zeitpunkt, sie ist dennoch keine schlechte Frau. Ich wünsche ihr natürlich weiterhin nur das Beste und hoffe, dass sie auch ohne mich so stark bleibt." Wie es scheint, ist das Kapitel für den Kickboxer erst einmal durch – ab kommender Woche wartet schließlich schon ein neues Flirt-Abenteuer auf Eugen!

Anzeige

TVNOW / Markus Hertrich Eugen Lopez, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

Anzeige

TVNOW Eugen Lopez und Sabine Baidin auf ihrem Temptation Date

Anzeige

TVNOW Eugen und Sabine, "Temptation Island"-Teilnehmer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de