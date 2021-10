Sabine Baidin ist tatsächlich wieder vergeben! Anfang des Jahres war die Heilbronnerin noch mit ihrem Ex-Freund Mike Brown in der dritten Staffel von Temptation Island zu sehen – doch ihre Liebe zerbrach mit der Teilnahme an der Fremdflirtshow. Danach lernte Sabine für eine Weile noch den Verführer Eugen Lopez kennen, doch auch daraus wurde nichts. Mittlerweile sind einige Monate vergangen und Sabine ist ganz offensichtlich wieder bis über beide Ohren verliebt, wie sie Promiflash nun verriet!

Bereits Anfang der Woche war vielen Followern aufgefallen, dass sich Sabine mit einem Unbekannten vertraut im Netz zeigt. Jetzt bestätigte die Brünette im Gespräch mit Promiflash: "Für mich ist es immer noch ungewohnt es vor anderen zu sagen, aber er ist mein Freund. Wir hatten eine lange Kennenlernphase und sind nun beide glücklich in einer festen Beziehung." Sie verbringe aktuell so viel Zeit mit dem dunkelhaarigen Beau, dass sie ihn mittlerweile auch gerne in ihren Storys zeigt. Das erste Pärchenbid lässt also sicher nicht mehr lange auf sich warten.

Der junge Mann heißt Alex und scheint selbst nicht in der Öffentlichkeit zu stehen – zumindest ist sein Instagram-Profil privat und er hat auch nur eine Handvoll Abonnenten. Tatsächlich lernten sich die Turteltauben dennoch über die Social-Media-Plattform kennen. "Es ist verrückt, obwohl wir aus der gleichen Stadt kommen, sind wir uns nie über den Weg gelaufen. Er hat mir über Instagram eine Nachricht geschrieben", erklärte Sabine.

Instagram / biena_x Sabine Baidin (r.) mit einem Unbekannten

Instagram / raizenalex Alex Raizen

"Temptation Island", TVNOW Sabine Baidin, Teilnehmerin bei "Temptation Island"

