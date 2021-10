Breno Alonso genießt sein Single-Leben in vollen Zügen! Der gebürtige Brasilianer nahm in diesem Jahr an der Frühlingsstaffel von Love Island teil. Schon auf der Flirtinsel bewies er, dass er kein Kind von Traurigkeit ist. Eine passende Partnerin fand Breno in der Show allerdings nicht, er geht weiterhin allein durchs Leben. Doch das stört den SixxPaxx-Stripper keineswegs. Er lässt es sich aktuell gleich mit mehreren Frauen gut gehen.

Im Moment sei der Berliner eher an "unkompliziertem Dating" interessiert, wie er gegenüber Bild offenbarte. "Aktuell läuft es wirklich gut mit meinem Liebesleben. Ich habe in den letzten drei Monaten sechs Frauen gleichzeitig gedatet", verriet er der Zeitung. Dabei spiet Breno von Anfang an mit offenen Karten. "Normalerweise wissen die Frauen von vornherein, dass es nichts Ernstes ist", erklärte er. Daher müsse er auch niemandem sagen, mit wem er etwas am Laufen hat.

Neben Instagram hält der 21-Jährige auch auf Dating-Apps wie Tinder oder Ohlala Ausschau nach interessanten Frauen. Was eine Bekanntschaft haben muss, damit Breno nur noch sie will? "Die Frau müsste mich beeindrucken, sowohl mit der Optik als auch mit dem Charakter. Wenn dann alles andere auch passt, könnte ich mir was Ernstes vorstellen", betonte er.

Instagram / breno_alonso Breno Alonso, "Love Island"-Bekanntheit

RTLZWEI – Magdalena Possert Breno, "Love Island"-Kandidat 2021

Instagram / breno_alonso Breno Alonso, bekannt aus "Love Island" 2021

