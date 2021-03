Hätte aus Breno Alonso und Angelina Kireev noch ein Couple werden können? Der Brasilianer und die Soldatin schienen sich bei Love Island ziemlich gut miteinander zu verstehen. Doch ehe die beiden sich noch näher kennenlernen konnten, musste Breno die Kuppelshow in der vergangenen Folge verlassen. Darüber ist der 21-Jährige ziemlich traurig – immerhin war er sich sicher, dass es mit ihr noch deutlich weitergegangen wäre!

Gegenüber Promiflash erklärt Breno: "Angelina wäre auf jeden Fall mein Couple geworden. Da bin ich mir zu 100 Prozent sicher, einfach, weil sie von der Art her ist, wie sie ist. Sie ist sehr lieb und sie kümmert sich gerne um ihren Partner und genau so eine Frau brauche ich auch neben mir." Deshalb hätte er sich, sofern er in der Villa hätte bleiben dürfen, definitiv weiter auf sie konzentriert. Die beiden hatten sogar geplant, sich weiter anzunähern und sich ein Bett zu teilen.

Trotzdem will Breno nicht ganz aufgeben: "Wenn sie jetzt als Granate rausfliegen sollte, also wir werden uns irgendwann alle sowieso wieder treffen, und da würde ich sie auf jeden Fall weiter kennenlernen wollen." Falls Angelina in der Show jedoch mit einem anderen Mann glücklich werden sollte, wolle er auch nicht dazwischen grätschen.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

Anzeige

RTLZWEI "Love Island"-Kandidat Breno

Anzeige

RTL2 Angelina Kireev, "Love Island"-Kandidatin 2021

Anzeige

RTL2 Breno an Tag fünf bei "Love Island"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de