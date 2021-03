Wer spielt bei Love Island ein falsches Spiel? Eigentlich sollen die Kandidaten in der Show den passenden Partner finden – wer Single bleibt, muss gehen. Da es in diesem Jahr bei Livia Piotrowicz mit keinem der Männer und bei Breno Alonso mit keiner der Frauen so richtig funken wollte, schlossen die beiden einen Pakt, um nicht rauszufliegen. Dieser Plan ging jedoch nicht ganz auf: Mittlerweile mussten beide ihre Koffer packen. Doch laut Breno sollen sie nicht die Einzigen sein, die ein sogenanntes Zweck-Couple gebildet haben. Aber an wen genau denkt er dabei?

In einem Instagram-Video mit seinem Kollegen Bastian Maan, mit dem er gemeinsam in der Strippergruppe SixxPaxx tanzt, erklärt der Brasilianer: "Es haben sich jetzt auch unausgesprochene Zweck-Couples gebildet. Ein ganz klarer Fall ist für mich Alex und Emilia." Immerhin hatte der 28-jährige Hamburger anfangs eigentlich nur Interesse an Nicole. Erst als er bemerkte, dass er bei ihr keine Chance hat, weil sie glücklich mit Dennis ist, sei er bei Emilia angekommen, glaubt der Ex-Islander.

Breno ist von Alex' Plan aber alles andere als begeistert: "Dass man dann so ein Zweck-Couple bildet und ihr dann so Honig um den Mund schmiert, finde ich einfach nicht gut! Weil bei Emilia dann unnötige Tränen fließen werden...", stellt der Berliner klar. Immerhin habe die Bayerin ernsthaftes Interesse an dem Profiboxer und mache sich ja nun Hoffnungen auf mehr.

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, immer montags bis freitags und sonntags um 22:15 Uhr bei RTLZWEI

RTL2 Alex und Emilia bei "Love Island" 2021

RTLZWEI Nicole (r.) und Alex, "Temptation Island"-Kandidaten 2021

RTLZWEI Alex und Emilia, "Love Island"-Kandidaten 2021

