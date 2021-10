Pietro Lombardi (29) erinnert sich an seine Kindheit zurück! Der Musiker ist seit seinem Durchbruch bei DSDS in ganz Deutschland bekannt. Auch finanziell läuft es bei dem "Bella Donna"-Interpreten seitdem ganz gut – zumindest präsentierte der Sänger seinen Fans bereits teure Uhren und luxuriöse Autos und bezog im Frühjahr sogar sein eigenes XL-Haus. Doch so viel Platz hatte der 29-Jährige nicht immer für sich: Pietro teilte sich in seiner Jugend ein Zimmer mit seinem großen Bruder Marco.

In seinem Podimo-Podcast "Pietro & Friends" plauderte er jetzt mit seinem Bruder über die Vergangenheit. Dabei enthüllte der Papa des kleinen Alessio (6) auch, wie die Wohnsituation damals war: "Es war auch turbulent. Erst waren nur mein Bruder und ich da [...], wir hatten beide ein eigenes Zimmer und dann nach acht Jahren dachte mein Vater: So, ich schwängere noch mal die Mama!" Weil es ein Mädchen geworden war, hätten Pietro und Marco dann ein gemeinsames Zimmer beziehen müssen – was nicht immer so cool gewesen sei: "Ich war da schon so zehn, du warst zwölf oder 13 – ein pubertäres Alter!"

Erst einige Jahre später sei Marco dann in ein anderes Zimmer gezogen, das er mit seinem Ausbildungsgehalt finanziert habe. "Da oben gingen wilde Sachen ab!", erinnerte sich Pietro scherzhaft. Was genau er damit meinte, verriet der Songwriter allerdings nicht.

Anzeige

Instagram / marco__lombardi_ Marco und Pietro Lombardi als Kinder

Anzeige

ActionPress Pietro Lombardi, Sänger

Anzeige

Instagram / marco__lombardi_ Marco und Pietro Lombardi

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de