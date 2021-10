Ihre Fans machen sich Sorgen! Christin Queenie ist zurzeit an der Seite von Walentina Doronina bei #CoupleChallenge zu sehen. In der Spielshow eckten die beiden ehemaligen Are You The One?-Kandidatinnen zuletzt an, weil sie offenbar auch bereit waren, zu unlauteren Mitteln zu greifen. Jetzt meldete die Brünette sich jedoch mit News der ganz anderen Art bei ihren Followern: Christin musste nämlich ins Krankenhaus!

Was ihr genau fehlt, sei allerdings noch völlig unklar, berichtete die Beauty in ihrer Instagram-Story: "Ich liege im Krankenhaus in Düsseldorf und hoffe, dass die Ärzte nach vier Tagen Quälerei endlich herausfinden, was ich habe!" Die ehemalige Kuppelshowkandidatin zeigte sich jedoch kämpferisch: "Ich wünsche euch eine angenehme Woche und werde schon bald wieder am Start sein."

Dazu teilte sie einen Boomerang-Clip, in dem sie in ihrem Krankenbett zu sehen ist. "Ich danke euch allen, wird schon alles wieder", schrieb sie zu dem Video, in dem sie einen kleinen Schwenk durch ihr Zimmer zeigt. Ihren Fans werden sich derweil auf Christins Comeback freuen.

TVNOW / Frank Beer Christin Queenie und Walentina Doronina, "#CoupleChallenge"-Kandidatinnen 2021

Instagram / christin.queenie Christin Queenie, "#CoupleChallenge"-Kandidatin 2021

Instagram / christin.queenie Christin, "Are You The One?"-Kandidatin 2021

