Ist die Identität von David Friedrichs (31) neuer Freundin jetzt bekannt? Der Musiker hatte erst vor wenigen Tagen enthüllt, dass er tatsächlich wieder vergeben ist. Nach der Trennung von Maxime Herbord (27) präsentierte der einstige Bachelorette-Sieger seinen Fans eine junge Brünette an seiner Seite. Wer die Unbekannte ist, war jedoch noch unklar. Jetzt hat David das Geheimnis aber offenbar gelüftet – und seine Angebetete ist keine Unbekannte!

In seiner Instagram-Story nahm der Schlagzeuger seine Follower am Donnerstag in seinen Alltag mit. Zu einem Clip, der ihn offenbar Hand in Hand mit einer Frau zeigt, schrieb er: "14.10.2021. Jetzt auch offiziell umgemeldet!" Dazu verlinkte David eine gewisse Sina Lacey – die in der Medienwelt bereits als Redakteurin und Reporterin für RTL bekannt ist!

Bereits seit einigen Jahren arbeitet Sina für die Mediengruppe in Köln. Dort war sie unter anderem für Formate wie das Magazin "Explosiv" oder das Dschungelcamp tätig und stand für Letzteres auch schon vor der Kamera. Gut möglich also, dass das TV-Gesicht Ex-Camper David während seines Berufs kennengelernt hat.

