Hat Maxime Herbord (27) eine Doppelgängerin? Anfang des Jahres gab die diesjährige Bachelorette bekannt, dass sie nach fast zwei Jahren Beziehung nicht mehr mit David Friedrich (31) zusammen ist. Dieser hat inzwischen wieder eine neue Frau an seiner Seite, wie er am Sonntag bekannt gab. Der Eskimo Callboy-Schlagzeuger teilte sogar ein Foto mit der Glücklichen, die darauf allerdings nur von der Seite zu sehen ist. Viele Fans meinen jedoch, auf dem Bild eindeutig Maxime erkannt zu haben!

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram häufen sich die Kommentare von Nutzern, die sich sicher sind, dass David auf dem Foto seine Ex im Arm hält. "Sieht vom Bild aus wie Maxime", "Das ist doch Maxi" und "Das ist Maxime! Die Klamotten hat sich auch auf ihrem Profil an" lauten nur drei der zahlreichen Äußerungen. Tatsächlich hat die Kommunikationsdesignerin am 4. März dieses Jahres ein Foto veröffentlicht, auf dem sie eine Bluse trägt, die der der Frau auf Davids Selfie sehr ähnlich sieht.

Doch ist ein Liebescomeback zwischen den beiden realistisch? David schien zuletzt zumindest ganz schön gegen seine Verflossene auszuteilen. Zu dem Instagram-Statement, in dem Maximes Bachelorette-Flirt Raphael Fasching (23) das Ende ihrer Kennlernphase verkündet hatte, schrieb der Musiker: "Kopf hoch. Alles passiert aus einem Grund! Und hier hat es das Schicksal gut mit dir gemeint! Glaub mir." Beim zweiten Lesen könnte man diesen Spruch allerdings auch als schnippische Andeutung verstehen, dass sich David Maxime einfach weggeschnappt hat.

Anzeige

Instagram / /_david.friedrich_ David Friedrich und seine neue Freundin

Anzeige

Instagram / maximeee Maxime Herbords Instagram-Post vom 4. März 2021

Anzeige

Instagram / _david.friedrich_ David Friedrich und Maxime Herbord

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de