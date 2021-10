Sie sind gerade wohl das heißeste Paar Hollywoods: Megan Fox (35) und Machine Gun Kelly (31)! Seit über einem Jahr gehen die Schauspielerin und der Rapper schon gemeinsam durchs Leben. Das Duo absolvierte bereits jede Menge heiße Auftritte auf roten Teppichen. Beim Shooting für ein Modemagazin haben die Liebenden jetzt aber noch mal den Vogel in Sachen Sexyness abgeschossen: Ist das das heißeste GQ-Cover aller Zeiten?

Diese Woche wurde die Bilderreihe veröffentlicht, die Fotografin Daniella Midenge für GQ Style schoss. Sexy wie eh und je werden Megan und Colson, wie MGK bürgerlich mit Vornamen heißt, in Szene gesetzt. Vor allem ein Cover sticht den Fans der beiden dabei ins Auge: Komplett nackt sitzt die 35-Jährige auf einer Couch, während sie eine Pistole auf den Schritt ihres neben ihr stehenden Freundes richtet. Das ist offenbar auch der Schnappschuss, den Megan selbst am schärfsten findet – den diesen teilte sie prominent auf ihrer Instagram-Seite.

Neben dem Shooting gaben die Turteltauben dem Magazin auch ein ausführliches Interview, in dem sie über ihre Beziehung auspackten. Denn obwohl das Paar nach außen hin den Eindruck macht, eine perfekte Partnerschaft zu führen, ist dem nicht immer so, wie MGK erklärte: "Es sollte leicht sein, aber wir gehen miteinander auch durch die Hölle. Es ist sicherlich Ekstase und Qual. Ich will nicht, dass die Leute denken, dass bei uns alles perfekt ist. Ich habe nicht umsonst gesagt, dass es das dunkelste Märchen ist." Aus mindestens einer genauso wilden Mischung scheint das Intimleben der beiden zu bestehen. Auf Instagram beschrieb Megan den Sex mit Colson als "die Art, bei dem Luzifer seinen Rosenkranz umklammern würde".

