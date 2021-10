Der 31. Oktober rückt immer näher und Heidi Klum (48) ist schon bereit! Das Supermodel ist berüchtigt für seine legendären Halloween-Partys mit ausgefallenen Kostümen und reihenweise Stargästen. Auch dieses Jahr scheint sich die Frau von Tom Kaulitz (32) schon tierisch auf das Gruselfest zu freuen. Jetzt teilte sie eine Reihe von Bildern, auf denen sie Fans einen kleinen Einblick in ihre Halloween-Vorbereitungen gibt.

Auf Instagram postete die Modelmama einige Schnappschüsse von sich in verschiedenen gruseligen Looks. Auf einem der Bilder posiert Heidi auf zwei Grabsteinen, auf denen ihr Name und der ihres Mannes zu lesen sind. "Bis dass der Tod uns scheidet", schrieb sie dazu. Ihre anderen Beiträge kommentierte sie lediglich mit dem Hashtag "Heidi Halloween 2021" und mehreren thematisch passenden Emojis. Schon vergangene Woche teaserte die 48-Jährige auf ihrer Instagram-Seite den Halloween-Monat an – was genau Heidi für dieses Jahr geplant hat, ist jedoch noch unklar.

Genau wie schon vergangenen Oktober fällt auch dieses Jahr ihre große Halloween-Party flach. Gegenüber TooFab machte die TV-Bekanntheit vor einigen Monaten deutlich: "Bei allem, was gerade auf der Welt passiert, habe ich das Gefühl, dass es noch zu früh ist, um mich mit einer Party wohlzufühlen." Ganz ausfallen lässt Heidi Halloween jedoch, wie ihre neuen Bilder zeigen, nicht.

Instagram / heidiklum Heidi Klum, 2021

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum

Instagram / heidiklum Model Heidi Klum, 2021

