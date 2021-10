Dürfen sich die Fans von Prinz Harry (37) und Herzogin Meghan (40) etwa bald auf neuen Content freuen? Der Rotschopf und die ehemalige Schauspielerin waren bis zum Frühjahr 2020 recht aktiv auf Social Media gewesen. Nach ihrem Rückzug aus dem britischen Königshaus gab es jedoch keine Bilder, Videos oder Statements mehr auf den Kanälen des Paars. Doch ein Experte ist sich jetzt sicher: Harry und Meghan feiern bald ihr Comeback!

In dem Podcast "Royally Obsessed" erklärte Adelsexpertin Roberta Fiorito jetzt ihre Vermutung. Die Autorin schilderte, dass Harry und Meghan bei ihren Auftritten in New York verkabelt gewesen und zudem von einem Kamerateam begleiten worden seien. Ein klarer Hinweis für Roberta: "Es gibt Spekulationen, dass sie ihre Social-Media-Kanäle wieder durchstarten wollen und die Aufnahmen dafür sind!" Das Material könne jedoch auch für eine Netflix-Doku genutzt werden.

Auf dem bisherigen Profil des Paars "sussexroyal" sollten die Fans laut Roberta jedoch kaum neue Beiträge erwarten: Stattdessen dürften Meghan und Harry vermutlich auf einer Insta-Seite ihrer Archewell-Foundation neue Inhalte posten. Was meint ihr: Werden die beiden bald wieder im Netz aktiv? Stimmt unten ab.

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, September 2021

Getty Images Herzogin Meghan in London im Juli 2018

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry

Denkt ihr, dass Harry und Meghan bald wieder auf Insta aktiv sein werden? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, das bezweifle ich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



