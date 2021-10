Pamela Reifs (25) Follower können sich schon mal bereit machen und ihre Matten ausrollen. Die Home-Work-out-Queen lässt sich regelmäßig neue Trainingspläne einfallen, um ihre Webgemeinde ordentlich ins Schwitzen zu bringen. Ihre Videos sind dabei der absolute Garant für einen fiesen Muskelkater am nächsten Tag. Jetzt teaserte die Fitness-Influencerin an: Sie tüftelt gerade an einem Sportprogramm – und zwar für den Po.

Auf Instagram meldete sich Pamela Mittwoch Abend, um ihrer Netz-Community süße Träume zu wünschen. Allerdings kündigte sie auch gleichzeitig an, dass die Hintern ihrer über acht Millionen Abonnenten bald brennen werden. "Gute Nacht und spannt schon mal eure Pos fest an! Mir raucht der Kopf alleine schon davon, an die neuen Bootyübungen zu denken", scherzt die Blondine.

Ginge es nach den Followern der 25-Jährigen, dann kann ihr nächstes Po-Work-out-Video gar nicht früh genug rauskommen. In der Kommentarspalte sprühen sie geradezu vor Vorfreude, sich bei den angekündigten Übungen richtig auszupowern. "Wer ist bereit für 1.000 Prozent Schweiß " oder "Pam, ich hab immer noch Muskelkater von gestern. Aber was soll's. Los, lass mich jetzt auch nicht mehr sitzen können", betonen zum Beispiel zwei User.

Pamela Reif im Mai 2021

Pamela Reif im Dezember 2019

Pamela Reif, Webstar

