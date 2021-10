David Hasselhoff (69) ist deutschlandweit bekannt, doch wie sieht es eigentlich in seiner Heimat, den USA, aus? Als Darsteller in der Serie "Knight Rider" erlangte der Schauspieler 1982 weltweite Bekanntheit. An diesen Erfolg knüpfte er mit Baywatch an und startete zeitgleich auch eine Gesangskarriere. Vor allem sein Song "Looking For Freedom" ist so manchen Deutschen noch gut im Gedächtnis geblieben. Nun plauderte "The Hoff" über seinen Erfolg und verriet, in welchem Land er wohl am beliebtesten ist.

"Es ist eigentlich überall auf der Welt gleich – nur dass die Leute in Deutschland meine Songs kennen und mitsingen. Hier werde ich als Sänger akzeptiert", gab David in einem Interview mit dem Spiegel zu. Um dies zu unterstreichen, erzählte er eine kurze Geschichte. So sei er in Las Vegas mal in einem Hofbräuhaus gewesen, dessen Angestellte und Band alle Deutsche waren. Als er die Musikgruppe fragte, ob sie einen seiner Songs drauf hätten, erfuhr er, dass seine Hits zu deren Standardprogramm gehörten.

Davids Verbundenheit zu Deutschland beruht aber nicht allein auf seiner Beliebtheit hierzulande. Tatsächlich hat der 69-Jährige nämlich deutsche Vorfahren. Seine Ururgroßmutter hatte zu ihrer Zeit noch in einem Dorf namens Völkersen bei Bremen gelebt. Die Auswanderung nach Baltimore, seiner Geburtsstadt in den USA, traten seine Ahnen jedoch bereits um 1965 an.

David Hasselhoff, Schauspieler

Schauspieler David Hasselhoff in Berlin

David Hasselhoff im April 2019 in Offenburg

