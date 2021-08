Julia Holz scheint sich auf dem Weg der Besserung zu befinden! Im April hatte die Goodbye Deutschland-Auswanderin die schockierende Nachricht mit ihren Fans geteilt, dass sie an Gebärmutterhalskrebs erkrankt ist. Seit die Blondine ihre Chemo- und Bestrahlungstherapie begonnen hat, gibt sie auf Social Media immer wieder kleine Gesundheitsupdates. Jetzt verriet die Influencerin ihren Supportern total begeistert, dass ihre Chemotherapie wohl beendet sei.

In ihrer Instagram-Story wendete sich die 35-Jährige an ihre Follower und berichtete von der "beste[n] Nachricht des Tages oder des Jahrhunderts". Julia erzählte, dass ihre Blutwerte in den vergangenen Tagen so gut gewesen seien, dass sie bei ihrem Termin sofort ihre Chemo bekommen habe, anstatt zunächst zur Blutabnahme zu müssen. Danach habe die Ärztin ihr verraten, dass dies vorerst ihre letzte Behandlung gewesen sei. "Ich freue mich so doll, denn eigentlich hätte ich ja nächste Woche noch eine – aber das sieht gerade so gut aus", ließ die Blondine ihre Community an ihrem Glück teilhaben.

Somit hätten die Ärzte gemeint, dass die bisherigen Behandlungen vorerst ausreichen würden. "Ich habe die Chemo auf jeden Fall schon mal geschafft. Jetzt noch ein paar Bestrahlungen, die ich noch vor mir habe. [...] Dann gucken wir mal, wie alles aussieht", teilte Julia ihren Fans mit. Sie sei jedoch sehr guten Mutes und würde mit positiven Gedanken in die Zukunft blicken, versicherte die Mama einer Tochter abschließend.

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im August 2021

Instagram / mrs.julezz Influencerin Julia Holz und ihre Tochter

Instagram / mrs.julezz Julia Holz im August 2021

