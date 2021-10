Für Jennifer Langes (28) Geburtstag hat sich ihr Partner Darius Zander (37) etwas ganz Besonderes einfallen lassen! Erst vor wenigen Wochen gaben die beiden Turteltauben bekannt: Sie sind offiziell ein Paar. Ihren ersten längeren gemeinsamen Urlaub haben die beiden ebenfalls schon hinter sich – nämlich mit einem Roadtrip durch Frankreich. Ob das überhaupt noch zu toppen ist? Und ob: Um das neue Lebensjahr seiner Liebsten gebührend zu feiern, plante Dari für Jenny einen kompletten Tag!

Via Instagram ließ Jenny ihre Community an ihrem Geburtstag teilhaben. Wohin die Reise ging, wusste die ehemalige Bachelor-Kandidatin nicht – lediglich, dass es eine "Köln meets Africa"-Gaudi wird. Zuerst landete das Pärchen in einer Kölner Kneipe. Danach teilte Jenny einen Schnappschuss der Hohenzollernbrücke voller Schlösser. Ob das Duo ebenfalls dort seine Liebe verewigen ließ, behielt die Beauty allerdings für sich. Als krönenden Abschluss landeten die beiden in einer Afrika-Suite eines Hotels.

In dem Hotelzimmer voller Braun- und Rottöne feierte die Influencerin dann mit ihrem Schatz in ihren Geburtstag rein. "So schön hier", konnte sie ihr Glück selbst kaum fassen. An Jennys Geburtstag am heutigen Freitag wird das Paar aber noch mal anstoßen: Am Abend steht nämlich eine Feier in Bremen an. Dort ist dann allerdings der Africa-Flair verflogen – stattdessen steht eine schicke Tracht auf dem Plan.

Instagram / agentlange Jennifer Lange und Darius Zander

Instagram / agentlange Jenny Lange im Februar 2021

Instagram / agentlange Dari und Jenny Lange

