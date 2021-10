Adele Adkins (33) bringt ihre Fans vor Freude zum Weinen. In der Nacht auf den 15. Oktober veröffentlichte die britische Sängerin das Musikvideo zu der ersten Single ihres neuen Albums. Sechs Jahre lang legte die fünfzehnfache Grammygewinnerin eine Pause ein und kehrt Mitte November endlich mit ihrem vierten Studioalbum "30" zurück. Auch die Reaktionen auf "Easy On Me" sind herausragend. "So ein toller Song! Herzlich willkommen zurück nach sechs Jahren!" oder "Ihre Stimme ist immer noch so wunderbar wie eh und je", lauten die Kommentare unter dem Clip. Genau wie bei dem Video zu "Hello" führte auch dieses Mal wieder Xavier Dolan Regie.

