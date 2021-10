Die Queen (95) kann einfach alles tragen! Die britische Monarchin ist bekannt dafür, dass sich ihre Garderobe nicht nur auf klassische schwarze und weiße Kleidung beschränkt. Stattdessen greift sie liebend gerne in den Farbtopf. So bezauberte sie in der Vergangenheit bereits in Grasgrün, Zitronengelb, Knallrot oder auch Lila. Bei einem Event in Cardiff blieb die Vierfachmutter nun ihrem Motto treu und begeisterte in einem bonbonrosa Kostüm.

Ganz in Pink kam Ihre Majestät am Donnerstagmorgen in Cardiff an, um das Senedd – das Walisische Parlament – offiziell zu eröffnen. Wie Daily Mail berichtet, ist es das erste Mal seit fünf Jahren, dass die Monarchin dieser Zeremonie beiwohnt. Die 95-Jährige lächelte bei ihrer Ankunft den Schaulustigen fröhlich zu, bis sie sich dann auf den Weg ins Gebäude machte. Sie war übrigens nicht alleine da, sondern in Begleitung ihres Sohnes Prinz Charles (72) und dessen Frau Herzogin Camilla (74). Gemeinsam mit dem britischen Staatsoberhaupt begrüßte das Paar die Parlamentsmitglieder und hörte sich anschließend ihre Rede an, in der die Queen betonte: Es sei ihr ein "Vergnügen", endlich wieder einmal in Wales zu sein.

Neben ihrem farbenfrohen Outfit und ihrer ergreifenden Ansprache fiel Elizabeth II. auch noch durch ein weiteres Detail auf: ihren Gehstock. Es ist bereits das zweite Mal diese Woche, dass sie mit einem Krückstock abgelichtet wurde, nachdem sie seit 2004 keinen mehr benutzt hatte.

Getty Images Queen Elizabeth II., Prinz Charles und Herzogin Camilla in Cardiff im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Eröffnungszeremonie des Senedd in Cardiff im Oktober 2021

Getty Images Queen Elizabeth II. bei der Eröffnungszeremonie des Senedd in Cardiff im Oktober 2021

Wie findet ihr es, dass die Queen immer so farbenfroh unterwegs ist?



