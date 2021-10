Usher (43) läutet ein neues Lebensjahr auf ganz besondere Art und Weise ein! Erst Ende September hatte der Musiker einen äußerst süßen Grund zur Freude: Er und seine Lebensgefährtin Jenn Goicoechea sind zum vierten Mal Eltern geworden. Am vergangenen Donnerstag stand dann allerdings der frischgebackene Vierfach-Vater voll im Mittelpunkt: Usher feierte seinen 43. Geburtstag – und zwar an der Seite von Ziegen!

"Du bist nur so gut wie deine Gesellschaft", schrieb Usher zu einem Schnappschuss via Instagram, der ihn inmitten einer Schar von Zwergziegen beim Joggen zeigt. Ob es sich bei den süßen Vierbeinern um die eigenen Haustiere des Künstlers handelt oder die Minis ihm auf seiner Laufstrecke einfach gefolgt sind, behielt Usher allerdings für sich. Doch das Geburtstagskind stellte klar: "So sehen 43 Jahre für mich aus!"

Dass Usher in guter Gesellschaft unterwegs ist, daran lässt der Sänger übrigens keinen Zweifel. Im englischen Sprachgebrauch werden die Buchstaben, aus denen sich das Wort "Goat" (Ziege) zusammensetzt, nämlich auch für ganz bestimmte Personen verwendet – die "Greatest of all time", also die Besten aller Zeiten.

Anzeige

Instagram / usher Usher im Oktober 2021

Anzeige

Getty Images Usher, Sänger

Anzeige

Getty Images Usher bei den Grammy Awards 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de