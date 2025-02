Zum Jahrestag: Usher singt für seine Frau Jennifer ein Lied

Usher (46) Raymond IV hat seiner Frau Jennifer Goicoechea anlässlich ihres ersten Hochzeitstages eine besonders romantische Geste gemacht. Der Sänger überraschte sie am 11. Februar mit einer Klaviereinlage und sang eine eigene Version von Robin Thickes (47) "Angels". Das emotionale Ständchen teilte er in einem Instagram-Video, begleitet von den Worten: "So glücklich, dass das Universum uns zusammengebracht hat. Du bist mein Engel." Gemeinsam feierten sie das Jubiläum ihrer intimen Las-Vegas-Hochzeit, die direkt nach Ushers viel beachteter Super-Bowl-Halbzeitshow im Drive-Thru-Tunnel von Vegas Weddings stattfand.

Die Spontanität der Hochzeit hatte zuvor bereits für Schlagzeilen gesorgt. Wenige Tage vor Ushers großem Auftritt beim Sportereignis entschieden sich die beiden spontan, den Bund fürs Leben zu schließen. "Es war eine Entscheidung in letzter Minute", erklärte der Sänger später in einem Interview. Gekleidet in einem auffälligen schwarz-weißen Smoking, ergänzte die Braut ihren modernen Look mit einem weißen Hosenanzug und einem Schleier, der den Schriftzug "Mrs. Raymond 02.11.24" trug – ein persönlicher Akzent, der zugleich das Datum und ihren neuen Namen feierte. Ihre Kinder sowie enge Freunde und Familie waren bei der Zeremonie dabei, bevor die Feierlichkeiten bei einem Event von Rémy Martin weitergingen.

Seit 2019 sind Usher und Jennifer ein Paar und teilen nicht nur ihre Liebe, sondern auch zwei gemeinsame Kinder, Sovereign und Sire. Außerdem hat Usher zwei Söhne, Usher V und Naviyd Ely, aus seiner Ehe mit Tameka Foster (54). In Interviews spricht der Sänger immer wieder über die Bedeutung seiner Familie als Quelle von Stärke und Inspiration. Während der Apollo Spring Benefit Gala 2024 widmete er seiner Frau Worte der Dankbarkeit: "Ohne dich wäre das alles nicht möglich." Jennifer, die für ihre Unterstützung und Leidenschaft gelobt wurde, gilt als die zentrale Stütze in Ushers Leben – beruflich wie privat.

Instagram / boogsneffect Usher und seine Frau Jennifer Goicoechea Raymond

Kevin Winter/Getty Images for iHeartRadio, Instagram / usher Collage: Usher und sein Sohn Sire Castrello Raymond

