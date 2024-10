Usher feiert Geburtstag seines Sohns mit cooler Motto-Party

Usher (45) ist vierfacher Papa. Sein jüngster Sohn Sire Castrello Raymond feierte kürzlich seinen dritten Geburtstag – und scheint ein riesiger Fan von "Cars" zu sein. Anlässlich des Ehrentags seines Sprösslings plante der Sänger nämlich eine süße Motto-Party, die sich rund um den beliebten Kinderfilm drehte, und teilt davon jetzt Einblicke auf Instagram. Auf den Aufnahmen ist er gemeinsam mit Sire beim Lachen zu sehen, während sie mit einem Lightning-McQueen-Spielzeugauto spielen und von vielen Auto-Ballons umgeben sind.

Neben den Bildern veröffentlicht der "U Got It Bad"-Interpret außerdem ein niedliches Video, auf dem der Dreijährige mit einem Partyhut auf einem Stuhl sitzt, während sein Vater mit einer großen "Cars"-Geburtstagstorte vor ihm steht, sie hochhebt und in die Runde fragt: "Wer will Kuchen?" Damit trifft Usher auf eine Menge Begeisterung, vor allem bei seinem Nachwuchs. "Wir feiern Sire! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag!", betitelt er seinen Beitrag.

Neben Sire hat Usher noch drei weitere Kids. Gemeinsam mit seiner Ex-Frau Tameka Foster (53) bekam er seine Söhne Usher Raymond V und Naviyd Ely (15). Die Ehe des Paares scheiterte jedoch 2009. Seit rund fünf Jahren ist der 45-Jährige nun mit seiner Ehefrau Jenn Goicoechea zusammen und die beiden begrüßten 2020 ihre Tochter Sovereign auf der Welt, bevor sie im darauffolgenden Jahr Eltern ihres Sohns wurden.

Instagram / usher Usher und sein Sohn Sire Castrello Raymond, September 2024

BFA Jenn Goicoechea und Usher im Februar 2020

