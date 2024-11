Das ist Ushers (46) Geheimnis, um jung und fit zu bleiben

Usher (46) hat endlich sein Geheimnis gelüftet, das ihm dabei hilft, jung und energiegeladen zu bleiben! Der Sänger, der mit Hits wie "Yeah!" und "U Got It Bad" weltweite Erfolge feierte, plauderte jetzt in einem exklusiven Interview mit People über eine besondere Aktivität, die ihn stets fit und vital hält. Überraschenderweise handelt es sich dabei nicht etwa um eine strenge Diät oder ein intensives Fitnessprogramm, sondern um eine Leidenschaft aus seiner Kindheit: Rollschuhfahren!

Der Sänger und Tänzer erklärt, dass Rollschuhfahren für ihn nicht nur eine Form der Bewegung ist, sondern auch eine Art der Selbstfürsorge und "therapeutische" Aktivität. Dabei hilft es ihm nicht nur, seinen Körper fit zu halten, sondern ermöglicht ihm auch, seine Energie zu bewahren. "Rollschuhfahren hat mich immer jung gehalten", erzählte er im Interview. "Es ist etwas, das ich heutzutage für die Jugend als notwendig empfinde. Jeder verbringt so viel Zeit mit Scrollen".

Gemeinsam mit dem Model und Freundin Liberty Ross (46) hat Usher nun eine Rollschuhbahn in Las Vegas eröffnet. Am 16. November feierten sie die Eröffnung des "Flipper's World Roller Boogie Palace" im Venetian Hotel. Diese einzigartige Rollschuh-Erfahrung bietet Einheimischen und Touristen die Möglichkeit, auf dem berühmten Strip zu skaten. Damit hofft der Popstar, auch andere Menschen für seine Leidenschaft zu begeistern.

Getty Images Usher bei den BET Awards 2024

Getty Images Usher, Sänger

