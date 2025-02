Usher und seine Frau setzen Grenzen für eine gesunde Ehe

Usher (46) sprach kürzlich in dem Podcast "Baby, This Is Keke Palmer" über die besondere Dynamik in der Ehe mit seiner Frau Jennifer Goicoechea. Jennifer, mit der er seit 2019 liiert ist und die er 2024 in einer privaten Zeremonie in Las Vegas geheiratet hat, arbeitet als Musikmanagerin, während Usher als Sänger und Musiker erfolgreich ist. Trotz ihrer beruflichen Nähe haben die beiden klare Grenzen gezogen, um ihre Beziehung zu schützen. "Wir haben eine Art Policy", erklärte Usher und betonte, dass sie ihre beruflichen Projekte bewusst getrennt halten. "Wenn wir zusammen arbeiten müssten, würde das unserer Beziehung schaden."

Im Podcast erzählte Usher, wie wichtig Kommunikation in ihrer Ehe sei. "Es ist nicht nur wichtig, Raum zum Reden zu haben, sondern auch die Fähigkeit, zuzuhören", erklärte er. "Sie versteht meine Sprache, und ich verstehe ihre." Diese gegenseitige Unterstützung helfe beiden, ihre individuelle Leidenschaft zu verfolgen, ohne die Beziehung zu belasten. Er lobte Jennifer außerdem als "unglaubliche Gesprächspartnerin", die ihm oft Ruhe in sein chaotisches Leben bringe. Gemeinsam ziehen Usher und Jennifer ihre beiden Kinder groß: die vierjährige Tochter Sovereign Bo und den dreijährigen Sohn Sire Castrello.

Für Usher ist diese Ehe bereits die dritte. Von 2007 bis 2009 war er mit der Stylistin Tameka Foster (54) verheiratet, mit der er zwei ältere Söhne hat, und von 2015 bis 2018 mit der Managerin Grace Miguel. Seine Beziehung zu Jennifer begann zunächst privat, bevor sie 2019 gemeinsam in die Öffentlichkeit gingen. Ein Foto, das Jennifer 2016 auf Instagram teilte, sorgte damals für erste Gerüchte. In einem Interview mit People zeigte sich Usher dankbar, in Jennifer eine Partnerin gefunden zu haben, die ihn so liebt, wie er ist, und mit der er nicht nur das Leben, sondern auch die Verantwortung für ihre Kinder teilt. "Es ist etwas Schönes, das wir zusammen haben", schwärmte er über ihre Verbindung.

Getty Images Usher im August 2024

Getty Images Usher, Sänger

