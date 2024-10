Deshalb zog Usher mit 15 Jahren bei Skandal-Rapper Diddy ein

Der erfolgreiche R&B-Sänger Usher (45) wurde mit nur 15 Jahren von Musikmogul L.A. Reid zu P. Diddy (54) geschickt, um dessen "Swagger" und "Flavor" zu erlernen. In seinen Memoiren aus dem Jahr 2016 berichtet L.A Reid, dass der jugendliche Usher in den 90er-Jahren fast ein Jahr in New York City bei Diddy verbrachte. Reid, der den Sänger bei LaFace Records unter Vertrag genommen hatte, war überzeugt, dass der junge Künstler eine kantigere Note für seine Musikkarriere benötigen würde. Usher berichtete im Nachhinein oft davon, dass er in dieser Zeit mit Diddy Dinge erlebte, die er damals nicht vollständig verstehen konnte und die ihn nachhaltig prägten.

In einem Interview in der "The Howard Stern Show" sprach Usher über seine Erfahrungen: "Ich habe einige Dinge gesehen... Ich wusste nicht genau, was ich da sah. Es war ziemlich wild. Es waren sehr seltsame Dinge, die stattfanden, und ich verstand sie nicht unbedingt." Reid selbst gab in seinen Memoiren zu, dass er sich unsicher war, ob es verantwortungsvoll war, den jungen Usher in die Obhut von Diddy zu geben, den er als "wildesten Party-Typen des Landes" bezeichnete. Dennoch hoffte er, dass Diddy Usher den gewünschten "Flavor" verleihen würde.

Heute sagt Usher als Vater von vier Kindern, dass er seine eigenen Sprösslinge niemals dieselbe Erfahrung machen lassen würde. "Auf keinen Fall!", betonte er in der Show, als er gefragt wurde, ob er seine Kinder zu Diddy schicken würde. Ushers Aussagen erhalten im derzeitigen Skandal um den Musikmogul noch eine tiefere Bedeutung. Diddy muss sich momentan heftigen Vorwürfen stellen und sitzt sogar in Untersuchungshaft. Dem Rapper wird unter anderem Menschenhandel, sexueller Missbrauch und organisierte Kriminalität vorgeworfen.

Instagram / usher Usher und sein Sohn Sire Castrello Raymond, September 2024

Getty Images Usher und P. Diddy, 2004