Sie sind ein echtes Dream-Team! Die Sängerin Mogli könnte momentan wohl nicht glücklicher sein. Gemeinsam mit ihrem Partner, dem Schauspieler Eugen Bauder (35), begrüßte sie im August diesen Jahres eine Tochter auf der Welt. Auch karrieretechnisch läuft es bei der "Wanderer"-Interpretin so richtig gut. Schon bald wird sie ihr neues Album "RAVAGE" veröffentlichen. Aber wie kriegen Mogli und auch ihr Liebster Karriere und Baby unter einen Hut?

Im Promiflash-Interview beim Oumph Pop-Up Späti-Launchevent erklärte die Neu-Mama nun, dass sie und Eugen total entspannte Eltern seien – und sich alle Aufgaben teilen: "Wir sind auch beide selbstständig und organisieren uns da einfach gut", erklärte Mogli ehrlich. Wenn der frischgebackene Papa beruflich unterwegs sein muss, übernehme sie komplett. "Aber diese und nächste Woche sind für mich beruflich wichtig. [...] Dann kümmert Eugen sich auch mehr um die Kleine", erzählte sie weiter.

Die Turteltauben scheinen den Baby-Alltag also perfekt geregelt zu haben – und genießen die Zeit mit ihrem Wunder sehr. Viel verändert habe sich seit der Geburt aber nicht: "Es fühlt sich gar nicht so anders an als vorher. Wir sind immer noch ein Paar und haben jetzt einfach nur Zuwachs bekommen. Das gilt generell für unser Leben", betonte Mogli im weiteren Gespräch mit Promiflash.

Instagram / mogliofficial Sängerin Mogli und ihr Freund Eugen Bauder

Instagram / eugder Eugen Bauder, Schauspieler

Press Factory Mogli, Sängerin

