Bei der deutschen Sängerin Mogli, bürgerlich Selima Taibi, dauert es offensichtlich nicht mehr lange, bis sie süße Babynews verkünden kann! Die gebürtige Frankfurterin wurde unter anderem durch den Dokumentarfilm "Expedition Happiness" bekannt, der ihre Reise durch Nordamerika in einem umgebauten Schulbus zeigt und mit Moglis Songs untermalt ist. Ihr Freund und Vater ihres ungeborenen Kindes ist Model und Schauspieler Eugen Bauder (35). Jetzt gibt's endlich neue Bilder der beiden!

Erst Ende April, nachdem die Babygerüchte schon volle Fahrt aufgenommen hatten, bestätigte das Pärchen seine Beziehung. Mit zwei neuen Bildern in ihrer Instagram-Story macht Mogli jetzt für alle sichtbar, wie glücklich sie mit Eugen ist. "Offiziell ein Papa. Wir haben gerade die Vaterschaft gesetzlich von den Behörden bestätigen lassen, weil das in Deutschland nicht standardmäßig passiert, wenn man nicht verheiratet ist", schreibt Mogli zu einem Schnappschuss ihres Liebsten, der ihn mit leckerem Essen und einem Drink zeigt. Eugen freut sich wohl auf seine Vaterrolle. Auf einem weiteren Bild, diesmal in Schwarz-Weiß, sieht man das Pärchen lässig gekleidet in einem Fahrstuhl.

Die Musikerin, die zudem noch als Designerin tätig ist, konnte sich erst vor wenigen Wochen über den begehrten About You Award in der Kategorie "Style" freuen. Bei Social Media gibt sie ihren Followern Tipps für sogenannte "Fair Fashion", also nachhaltige Mode. Bei Mogli läuft es gerade in vielerlei Hinsicht richtig rund!

Getty Images Musikerin Mogli

Getty Images Schauspieler Eugen Bauder

Instagram / mogliofficial Sängerin Mogli

