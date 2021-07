Das dürfte die Fans von Mogli wohl brennend interessieren! Gemeinsam mit dem Schauspieler Eugen Bauder (35) erwartet die Sängerin ihren ersten Nachwuchs. Selima Taibi, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, nimmt ihre Follower im Netz bei ihrer Schwangerschaft stets mit – und teilt nur allzu gerne ihren Alltag als werdende Mutter. Nun verkündete Mogli beiläufig das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes: Es wird ein...

In ihrer Instagram-Story erzählte die "Another Life"-Interpretin ihrer Community, dass sie vorhat, tanzen zu gehen. In der nächsten Sequenz schrieb Mogli dann: "Ich bin gespannt, ob mein Babygirl Techno mag." Demnach dürfen sich die Beauty und ihr Freund Eugen auf ein kleines Mädchen freuen! Im Gegensatz zu anderen Internet-Bekanntheiten machte sie aus der Verkündung des Babygeschlechts keine große Sache.

So plante etwa die einstige Bachelorette Jessica Paszka (31) eine aufsehenerregende Gender-Reveal-Party, die sie mit einem aufwendigen Video im Netz dokumentierten. Mittlerweile ist ihre kleine Tochter Hailey-Sue auf der Welt. Die Neu-Eltern posteten sogar schon die ersten Pics ihrer kleinen Familie auf Social Media.

Anzeige

Getty Images Schauspieler Eugen Bauder

Anzeige

Instagram / mogliofficial Sängerin Mogli und ihr Freund Eugen Bauder

Anzeige

Getty Images Musikerin Mogli

Anzeige



