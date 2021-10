Jessica Paszka (31) plaudert aus dem Nähkästchen! Die ehemalige Bachelorette ist seit über einem Jahr total glücklich: Nach einer Abfuhr im Finale gab die Essenerin Johannes Haller (33) eine zweite Chance – und sie wurden ein Paar. Inzwischen sind die beiden verlobt und Eltern einer kleinen Tochter. Doch obwohl die Influencerin total verliebt ist, gibt es auch eine Eigenschaft, die sie an ihrem Johannes nicht so sehr schätzt...

Das verriet Jessi jetzt ihrer Instagram-Community in einer Fragerunde. Ganz ehrlich enthüllte die Mama der kleinen Hailey-Su die Macke des 33-Jährigen: "Seine Unordentlichkeit. Das bringt mich manchmal echt zur Weißglut!" Der Unternehmer lasse andauernd seine Sachen in der Gegend herumliegen und sie räume dann hinter ihm her: "Ich weiß absolut nicht, woher das kommt. Meine Schwiegereltern sind super-ordentlich!"

Ansonsten ist Jessica jedoch überglücklich mit ihrem Schatz und total froh, ihn nach langer Funkstille wieder getroffen zu haben. "Ich glaube einfach an Schicksal", schwärmte sie ihren Followern vor.

Instagram / jessica_paszka_ Jessica Paszka, Netzstar

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Jessica Paszka

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka auf Ibiza

