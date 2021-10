Jessica Paszka (31) und Johannes Haller (33) werden nicht müde, ihr Liebesglück zu demonstrieren! Im Oktober 2020 machte die ehemalige Bachelorette ihre Beziehung offiziell. Schon im Jahr 2017 hatte der ehemalige Rosenanwärter im TV um die Gunst der Beauty gebuhlt, doch damals ist er im Finale leer ausgegangen – eine Entscheidung, die Jessi rückblickend bereut. Inzwischen sind die beiden Influencer jedoch nicht nur ein glückliches Paar, sondern auch Eltern einer Tochter. Ihre Gefühle für ihren Verlobten beteuerte Jessi nun einmal mehr im Netz.

Via Instagram veröffentlichte die 31-Jährige ein Foto, auf dem sie und Johannes verliebt miteinander turteln. "Meine ewige Liebe", schrieb die Neu-Mama zu dem Schnappschuss und betonte in einem Hashtag: "Ich liebe dich so sehr." Zeitgleich teilte Johannes die Aufnahme auf seinem Profil ebenfalls und schwärmte nicht weniger von der Frau an seiner Seite. "Mit dir kann ich einfach alles schaffen", notierte er zu dem Bild. Zu dem Beitrag meldete sich Jessi erneut zu Wort. "Mein Liebling", postete sie in die Kommentarspalte.

Schon bald wird sich das Paar nicht nur im Netz, sondern auch vor dem Traualtar die ewige Liebe schwören. Die Hochzeitsplanung ist bereits in vollem Gange und die angehende Braut verriet sogar schon erste Details. "Ich wollte euch erzählen, dass unsere Hochzeitslocation steht für dieses Jahr und wir auch wissen, wo wir heiraten", berichtete Jessi in ihrer Instagram-Story.

Lela Radulovic Photography Jessica Paszka und Johannes Haller mit ihrer Tochter Hailey-Su Haller im Juli 2021

Instagram / johannes_haller Jessica Paszka und Johannes Haller

Instagram / jessica_paszka_ Johannes Haller und Jessica Paszka im August 2021 in Rom

