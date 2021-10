Jetzt verrät Yeliz Koc (27) ein paar Geburtsdetails! Die Influencerin ist Anfang Oktober zum ersten Mal Mutter geworden. Sie und ihr Ex Jimi Blue Ochsenknecht (29) sind stolze Eltern eines Mädchens namens Snow Elanie geworden. Als die ehemalige Bachelor-Anwärterin nun in einer Frage-und-Antwort-Runde auf den Tag zu sprechen kam, an dem ihr Töchterchen das Licht der Welt erblickte, enthüllt die Hannoveranerin: Sie habe gar nicht realisiert, dass ihr Baby sich auf Weg macht.

In einem Instagram-Q&A erinnerte sich Yeliz an die Geburt ihres Kindes zurück und erzählt: "Ich hatte die letzten Stunden der Wehen das Gefühl, ich müsste aufs Klo, [...] aber die Hebamme meinte, dass es die Kleine ist und ich nur denke, ich müsste aufs Klo." Die 27-Jährige habe die Schmerzen einfach komplett falsch gedeutet. Wie sie weiter zugibt, hätte es ihr allerdings auch nichts ausgemacht, wenn sie tatsächlich mal gemusst hätte: "Ganz ehrlich, es wäre mir so egal gewesen."

Auch sonst hat Yeliz sich nicht weiter auf die Geburt von Snow vorbereitet. Stattdessen hat sie sich einfach überraschen lassen. "Ich bin komplett unvorbereitet gewesen und habe alles auf mich zukommen lassen", erklärt die frischgebackene Mutter.

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc und ihre Tochter

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc in der 23. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, TV-Bekanntheit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de