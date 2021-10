Die Söhne von Britney Spears (39) sind ganz schön groß geworden! Mit ihrem Ex-Partner Kevin Federline (43) hat die "Toxic"-Interpretin zwei gemeinsame Söhne: Sean Preston (16) und Jayden James (15). Nur äußerst selten teilt die Sängerin Aufnahmen der beiden auf ihren Social-Media-Kanälen – größtenteils hält die Blondine ihre Kinder aus der Öffentlichkeit heraus. Nun postete jedoch ein Freund der Familie ein cooles Foto, auf dem Sean und Jayden kaum wiederzuerkennen sind!

Eddie Morales, ein guter Freund von Kevin, teilte eine Fotoreihe auf Instagram, auf der er mit den beiden Jungs um die Wette strahlt. Die zwei sehen mittlerweile richtig erwachsen aus – schließlich sind Sean und Jayden mittlerweile ja aber auch schon 15 und 16 Jahre alt. Auch Eddie schien total erstaunt darüber zu sein, wie schnell die Zeit vergeht und erinnerte sich an Zeiten, in denen die beiden noch so groß wie seine Hand waren.

Britney selbst teilte im März ebenfalls ein seltenes Instagram-Foto mit ihren Jungs. Zu dem Anlass erklärte sie aber auch, warum auf ihrem Profil so wenige Aufnahmen ihrer Söhne zu finden sind: "Ich teile im Moment nicht viele Bilder von ihnen, weil sie gerade in einem Alter sind, wo sie ihre Identität selbst entdecken wollen."

Anzeige

Getty Images Britney Spears mit ihren Söhnen Jayden und Sean Preston, 2013

Anzeige

Getty Images Sean Preston und Jayden James Federline mit ihrer Mama Britney Spears im April 2013

Anzeige

Instagram / britneyspears Britney Spears mit ihren Söhnen Sean Preston und Jayden James

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de