Britney Spears (39) überrascht ihre Community mit einem Mama-Update! Zuletzt machte die Popsängerin vor allem dadurch Schlagzeilen, dass sie sich aus der Vormundschaft ihres Vaters Jamie Spears (68) befreien will. Über ihr Familienleben hat man zuletzt weniger gehört. Die Musikerin ist Mutter zweier Teenager-Söhne, die sie mit ihrem Ex-Mann Kevin Federline (42) bekommen hat. Aktuell leben Sean Preston (15) und Jayden James (14) bei ihrem Vater. Jetzt bekam Britney jedoch Besuch von ihren Jungs und veröffentlichte sogar ein seltenes Foto mit ihnen!

Via Instagram teilte die 39-Jährige einen coolen Schnappschuss mit ihren Söhnen: Britney, Sean und Jayden stehen darauf in der Natur und genießen die Sonne. Auffällig ist: Beide Jungs überragen ihre Mutter mittlerweile! Das ist auch der Sängerin nicht entgangen: "Es ist verrückt, wie die Zeit verfliegt... Meine Jungs sind total groß geworden!", wundert sich Brit in der Bildunterschrift. "Es ist wohl für jede Mama hart zu sehen, wie schnell ihre Jungs erwachsen werden."

Weiter schwärmt die Sängerin: "Ich habe so ein großes Glück, weil meine beiden Babys absolute Gentlemen und total freundlich geworden sind – irgendetwas muss ich also richtig gemacht haben." Abschließend erklärt Britney: "Ich teile im Moment nicht viele Bilder von ihnen, weil sie gerade in einem Alter sind, wo sie ihre Identität selbst entdecken wollen. [...] Aber das hier durfte ich endlich mal posten!" Wie gefällt euch das Foto? Stimmt ab!

Getty Images Kevin Federline, 2008

Instagram / britneyspears Britney Spears im März 2020

Getty Images Britney Spears, August 2016 in New York City

