Lourdes Leon (25) fühlte sich offenbar ganz schön fehl am Platz! Bei der diesjährigen Met Gala stand auch die Tochter von Madonna (63) auf der Gästeliste. In einem pinkfarbenen Kleid legte die dunkelhaarige Schönheit einen Hammer-Auftritt hin. Mit ihren unrasierten Achseln sorgte die Beauty sogar für reichlich Aufsehen und Diskussionen. Während sie auf dem roten Teppich scheinbar vor Selbstbewusstsein strotzte, stellte sich jetzt heraus: Lourdes fühlte sich gar nicht wirklich wohl!

"Ich war wirklich dankbar, dass ich gehen konnte", verriet Lourdes in einem Gespräch mit dem Interview Magazine. Vielleicht habe es daran gelegen, dass es für die 25-Jährige die erste Veranstaltung dieser Art war. "Du wirst einfach mit all diesen berühmten Leuten in einen Raum geschoben und sollst mit ihnen reden und ihr Freund sein. [...] Das ist nicht mein Vibe", gab Lourdes offen und ehrlich zu. Sie habe viele der anwesenden Gäste nicht mal gekannt geschweige denn gewusst, was sie mit ihnen reden solle.

Ihr war das Event so unangenehm, dass sie mittendrin einfach ihren Partner anrief, der sie abholen sollte. Über die Platzwahl beim dort angebotenen Abendessen kann sich Lourdes hingegen nicht beschweren. Immerhin saß sie mit zwei ihrer liebsten Promis am Tisch: Jeremy O. Harris und Irina Shayk (35).

Getty Images Lourdes Leon mit ihrer Mutter Madonna

Getty Images Lourdes Leon bei der Fashion Week in Mailand 2021

Getty Images Irina Shayk, 2018

