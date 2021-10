Cara Delevingne (29) plaudert aus dem Nähkästchen. Die Suicide Squad-Darstellerin sprach bereits in der Vergangenheit offen über ihre Sexualität, ihre Vorlieben und ist sogar Eigentümerin einer eigenen Sextoy-Marke. In seinem Körper fühlt sich das Model heute zwar pudelwohl, doch das war, wie es scheint, nicht immer so – das verriet die Schauspielerin jetzt zusammen mit ein paar intimen Details über ihr erstes Mal.

In der Webserie "Lady Parts" spricht Sarah Hyland (30), die Gastgeberin der Show, mit verschiedenen Frauen über alles rund um den weiblichen Körper. In der neuen Folge, aus der JustJared bereits erste Clips vorliegen, sind Whitney Cummings (39) und die 29-Jährige zu Gast – die beiden Schauspielerinnen geben dabei ein paar private Einblicke in ihr Sexleben. Cara offenbarte: "Ich habe meine Jungfräulichkeit erst mit 18 verloren. Ich bin erst viel später selbstbewusster geworden, was Sex angeht, aber ich habe mich auch lange Zeit nicht getraut, zu sagen, was ich will."

Vor Cara sprachen bereits zahlreiche weitere Stars öffentlich über ihr erstes Mal. Neben vielen anderen zählen auch der Realitystar Khloé Kardashian (37), die "Maleficent"-Darstellerin Angelina Jolie (46) und der "Fluch der Karibik"-Star Johnny Depp (58) zu den Promis, die öffentlich darüber berichteten, in welchem Alter sie ihr erstes Mal hatten.

Getty Images "Modern Family"-Star Sarah Hyland, 2021

Getty Images Cara Delevingne, Model

Getty Images Angelina Jolie und Johnny Depp, Dezember 2010

