Sie geben Einblicke in ihren großen Tag! Carolina Noeding und Daniel Peukmann lernten sich am Set von Köln 50667 kennen und lieben. Im TV spielen die beiden bereits das Ehepaar Jule und Marc – und auch im echten Leben ist es bald so weit: Denn im Juli dieses Jahres haben sich die Turteltauben verlobt. Im Promiflash-Interview schilderten sie nun den Moment, in dem Daniel auf die Knie ging. Außerdem verrieten Caro und ihr Liebster ihre Hochzeitspläne!

Die Laiendarsteller wollten wohl keine Zeit verschwenden und haben daher sofort nach der Verlobung angefangen, die Trauung zu planen: "Wir haben die standesamtliche Hochzeit in Düsseldorf geplant und wollen die kirchliche Trauung auf Mallorca stattfinden lassen", offenbarte Caro gegenüber Promiflash. Somit sind die beiden Dinge schon mal abgehakt. Doch nicht alle Entscheidungen schienen so einfach gewesen zu sein.

"Die Gästeliste steht final noch nicht und ist für uns wohl die größte Challenge des Jahres", lachte das Paar im weiteren Gespräch mit Promiflash. Der bedeutende Tag soll aber definitiv im Jahr 2022 gefeiert werden. "Da Daniel die Tradition, eine Verlobung sei nur 12 Monate gültig, einhalten will, war schnell klar, dass wir mit den Planungen auch zügig anfangen mussten", erklärte Caro.

Instagram / daniel_peukmann Daniel Peukmann und Carolina Noeding im Juli 2021

Instagram / carolinanoeding Daniel Peukmann und Carolina Noeding

©RTLZWEI/Magdalena Possert Daniel Peukmann und Carolina Noeding

